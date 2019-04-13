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Українець Беленюк завоював "золото" на чемпіонаті з греко-римської боротьби

Новини » Спорт    13.04.2019 - 22:59
Українець Беленюк завоював "золото" на чемпіонаті з греко-римської боротьби
Фото: Жан Беленюк (з відкритих джерел)

Беленюк переміг у фіналі над Ісламом Аббасовим

Український спортсмен Жан Беленюк взяв "золото" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НОК України у Twitter.

Таким чином, Жан Беленюк  став чемпіоном Європи.

"Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, здобуває переконливу перемогу у фіналі над Ісламом Аббасовим з Азербайджану і виграє чемпіонат Європи", - йдеться у повідомленні.

Жан Беленюк - український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 87 кг. Срібний призер Олімпійських ігор (2016), срібний призер Європейських ігор (2015), чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів світу (2015, 2014), триразовий чемпіон, і бронзовий призер чемпіонатів Європи (2016, 2014, 2012), бронзовий призер Універсіади (2013).

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