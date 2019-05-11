Українські спортсмени вибороли 200 ліцензій на Європейські ігри-2019

Українці завоювали ліцензії у 21 дисципліні
200 українських спортсменів братимуть участь у ІІ Європейських іграх, які відбудуться з 21 по 30 червня 2019 року в Мінську (Білорусь). Про це повідомляє прес-служба міністерства молоді та спорту України.
Українці завоювали ліцензії у 21 дисципліні, а саме:
Бадмінтон – 7 ліцензій (4 чоловіки та 3 жінки)
Баскетбол 3х3 – 8 ліцензій (1 команда чоловіків та 1 команда жінок)
Бокс – 13 ліцензій (10 чоловіків та 3 жінки)
Боротьба вільна – 11 ліцензій (5 чоловіків та 6 жінок)
Боротьба греко-римська – 6 ліцензій
Веслування на байдарках і каное – 20 ліцензій (7 чоловіків та 13 жінок)
Велоспорт (шосе) – 6 ліцензій (4 чоловіки та 2 жінки)
Велоспорт (трек) – 15 ліцензій (8 чоловіків та 7 жінок)
Гімнастика спортивна – 6 ліцензій (3 чоловіки та 3 жінки)
Гімнастика художня – 6 ліцензій
Дзюдо – 16 ліцензій (9 чоловіків та 7 жінок)
Карате – 6 ліцензій (2 чоловіки та 4 жінки)
Легка атлетика – 21 ліцензія (10 чоловіків та 11 жінок)
Пляжний футбол – 12 ліцензій
Самбо – 15 ліцензій (6 чоловіків та 9 жінок)
Стрільба з лука – 4 ліцензії (1 чоловік та 3 жінки)
Стрільба кульова – 11 ліцензій (6 чоловіків та 5 жінок)
Стрільба стендова – 3 ліцензії (1 чоловік та 2 жінки)
Стрибки на батуті – 4 ліцензії (2 чоловіки та 2 жінки)
Спортивна акробатика – 5 ліцензій (1 чоловік та 4 жінки)
Теніс настільний – 4 ліцензії (1 чоловік та 3 жінки)
Загалом понад 4000 атлетів із 50 країн Європи виступлять на змаганнях, де розігруватимуться 199 комплектів нагород у 21 спортивній дисципліні, з яких 18 - олімпійські.
Змагання в шести видах спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, карате, стрільба кульова та стендова, теніс настільний) стануть кваліфікаційними до літньої ХХХІІ Олімпіади 2020 року у Токіо.
Змагання з бадмінтону, боксу, веслування на байдарках і каное та дзюдо проводитимуться у статусі чемпіонатів Європи.
На І Європейських іграх, які відбулися в 2015 році в Баку (Азербайджан), Україну представляли 243 спортсмени у 19 з 20 можливих видів спорту. Тоді наша збірна завоювала 46 нагород.