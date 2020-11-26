Українка написала зворушливий лист донору, який віддав серце її чоловікові

Дружина пацієнта, якому у Львові зробили пересадку серця, написала листа зі словами подяки сім'ї анонімного донора. Вона подякувала за порятунок життя батька двох дітей.

Сергію Козачку з Костянтинівки Донецької області здійснили пересадку серця від анонімного донора. Дружина пацієнта опублікувала лист для сім'ї донора з надією, що вони зможуть прочитати слова подяки. Текст розмістила на своїй сторінці засновниця IDonor Ірина Заславець на своїй сторінці в Facebook.

"Шановна родина донора, на жаль, ми не знаємо ваших імен та імені нашого донора, Ви, як невідомий солдат. Немає дня, щоб я про Вас не думала. Я хочу висловити Вам вдячність за життя свого чоловіка. Якби не Ви, найближчим часом серце мого чоловіка зупинилося б, і я відчувала увесь той біль, який зараз з Вами. Ви врятували не тільки його життя, але і моє. Ви зберегли батька дітям! Те, що я відчуваю – більше, ніж вдячність. Я пишаюся вашим вчинком!" – написала українка і зізналася, що їй одночасно соромно за те, що вона відчуває щастя.

"Звертаючись до дружини нашого донора, я хочу побажати Вам міцного здоров'я, сил і обов'язково стати щасливою! Я вам обіцяю берегти серце, яке нам обом найдорожче. Звертаючись до матері, я хочу подякувати Вас за те, що подарували життя і моєму чоловікові. Дівчатка, я вам буду вдячна до свого останнього подиху! Якщо у вас з'явиться бажання розкрити імена або поспілкуватися, ми будемо раді. Ми будемо чекати. Нам важливо молитися за нашого спасителя. Якщо ви не хочете надати будь-яку інформацію, ми з повагою до цього поставимося. Я сподіваюся, що цей лист до вас дійде", - написала жінка.

Сергій Козачок з дружиною і дітьми

Донором став 28-річний пацієнт, який помер від інсульту. У нього залишилася мама, сестра і вагітна дружина. Рідні хотіли, щоб серце близької людини продовжувало жити та дали дозвіл на трансплантацію. Ще дві людини отримали нирки донора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Черкасах мати стала донором для свого сина.

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