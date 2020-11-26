Украинка написала трогательное письмо донору, который отдал сердце ее мужу

Жена пациента, которому во Львове сделали пересадку сердца, написала письмо со словами благодарности семье анонимного донора. Она поблагодарила за спасение жизни отца двух детей.

Сергею Козачку из Константиновки Донецкой области осуществили пересадку сердца от анонимного донора. Жена пациента опубликовала письмо для семьи донора с надеждой, что они смогут прочитать слова благодарности. Текст разместила на своей странице основательница IDonor Ирина Заславец на своей странице в Facebook.

"Уважаемая семья донора, к сожалению, мы не знаем ваших имен и имени нашего донора, Вы, как неизвестный солдат. Нет дня, чтобы я о Вас не думала. Я хочу Вам выразить благодарность за жизнь своего мужа. Если бы не Вы, в ближайшее время сердце моего мужа остановилось бы, и я чувствовала бы всю ту боль, которая сейчас с Вами. Вы спасли не только его жизнь, но и мою. Вы сохранили отца детям! То, что я чувствую – больше, чем благодарность. Я горжусь вашим поступком!" – написала украинка и призналась, что ей одновременно стыдно за то, что она испытывает счастье.

"Обращаясь к жене нашего донора, я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, сил и обязательно стать счастливой! Я обещаю вам беречь сердце, которое нам обоим самое дорогое. Обращаясь к матери, я хочу поблагодарить Вас за то, что подарили жизнь и моему мужу. Девочки, я вам буду благодарна до своего последнего вздоха! Если у вас появится желание раскрыть имена или пообщаться, мы будем рады. Мы будем ждать. Нам важно молиться за нашего спасителя. Если вы не хотите предоставить любую информацию, мы с уважением к этому отнесемся. Я надеюсь, что это письмо к вам дойдет", - написала женщина.

Сергей Козачек с женой и детьми

Донором стал 28-летний пациент, который скончался от инсульта. У него осталась мама, сестра и беременная жена. Родные хотели, чтобы сердце близкого человека продолжало жить и дали разрешение на трансплантацию. Еще два человека получили почки донора.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черкассах мать стала донором для своего сына.

А также рассказывали о том, что во Львове женщине из живота удалили опухоль-гиганта.