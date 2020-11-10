У Черкасах провели унікальну операцію: мати стала донором заради майбутнього свого сина

У Черкасах провели першу операцію з пересадки важливого органу (ілюстративне фото: canva.com)

Черкаси стали восьмим містом, у якому проводиться пересадка нирок

У Черкасах в обласному онкодиспансері майже два тижні тому провели першу трансплантацію нирки. Це була родинна пересадка — 49-річна жінка стала донором для свого 25-річного сина, щоб він почав повноцінно жити та здійснювати свої мрії. Хірурги раніше не розповідали, щоб переконатися, що в результаті втручання не з'являться ускладнення. Зараз же лікарі пишаються унікальною операцією для міста. Про це розповідається в сюжеті "ТСН".

Ще більшим приводом для гордості є історія Тетяни і її сина Дмитра, якому вона пожертвувала свою нирку.

"Боже. Це взагалі дрібниці. Ми очікуємо краще, і це дрібні справи. Їх просто треба пройти — і все", — коментує Тетяна донорство.

Мамина нирка в тілі Дмитра заробила відразу на операційному столі. Сам хлопець працює вчителем фізики в сільській школі. Його батьки та молодша сестра живуть в містечку в 80 кілометрів від Черкас. Три рази на тиждень протягом півтора року хлопцеві доводилося їздити у місто на гемодіаліз — апарат "штучної нирки". Нирки у нього були хворі з дитинства.

"День з життя випадає. Ти вранці встаєш, поїхав на діаліз, відкачався. Це 4 години самого діалізу. Мінімум годину на дорогу. Це ще 2 години. І виходить, що ти приїжджаєш додому — добре, якщо ти можеш щось робити... Тому що буває стан такий, що ти можеш тільки лежати", — розповідає хлопець про лікування.

У мами Дмитра нирку забрали унікальним способом, лапароскопічним, тобто через невеликий розріз, так що через 2-3 тижні після операції Тетяна може повернутися до повноцінної роботи.

Зараз близько двох тисяч українців потребують новий орган. У цьому році в Україні лікарі почали проводити операції по трансплантації нирок ще в 6 областях, одна з яких — Черкаська. Всього у 2020 році хірурги пересадили кілька сотень нирок.

Сина чекає тривала реабілітація — близько року. Але тепер 25-річний хлопець може будувати плани, тому що більше не прив'язаний до жодного апарату. Дмитро зізнається, що мріє подорожувати — хоче побачити Кавказькі гори та спробувати страви регіону.

У Черкасах провели першу операцію з пересадки нирки

Нагадаємо, що раніше у Львові провели унікальну операцію на серці. Ця операція вважається особливою, оскільки хірурги провели її без єдиного розрізу.

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