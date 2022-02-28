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Українка написала листа главам корпорацій з проханням припинити надання послуг Росії

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Понеділок 28 лютого 2022 17:50
Українка написала листа главам корпорацій з проханням припинити надання послуг Росії Українка написала відкритого листа з проханням (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Анастасія Примович працює у британській компанії Header Bidding Agency на посаді директорки з розвитку. Вона звернулась до представників великих корпорацій з проханням припинити надання IT-послуг Росії.

Про це вона написала у Linkedin.

Зокрема, лист стосується хмарних послуг, якими користується Росія. З їх допомогою працюють багато сервісів та послуг. Тому у випадку відключення, недоступними залишиться величезна їх кількість.

Також дівчина просить про відключення для Росії серверів з боку Microsoft, яка є одним з найбільших у світі постачальників хмарних послуг.

Для цього у тексті згадано Білла Гейтса, засновника компанії, та Сатью Наделлу, який керує нею.

Окрім того, в листі дівчина згадує компанії Amazon, Google.

Додамо, що під хмарними послугами мається на увазі фактично оренда технічних потужностей у компанії, яка їх надає. Тобто клієнт має змогу виконувати всі операції на потужних серверах.

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