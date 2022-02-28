ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинка написала письмо главам корпораций с просьбой прекратить оказание услуг России

Новина українською →
Понедельник 28 февраля 2022 17:50
Украинка написала письмо главам корпораций с просьбой прекратить оказание услуг России Украинка написала открытое письмо с просьбой (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Анастасия Примович работает в британской компании Header Bidding Agency на должности директора по развитию. Она обратилась к представителям крупных корпораций с просьбой прекратить предоставление IT-услуг России.

Об этом она написала в Linkedin.

В частности, письмо касается облачных услуг, которыми пользуется Россия. С их помощью работают многие сервисы и услуги. Поэтому в случае отключения, недоступными останется огромное их количество.

Также девушка просит об отключении для России серверов со стороны Microsoft, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков облачных услуг.

Для этого в тексте упомянуто Билла Гейтса, основателя компании, и Сатью Наделлу, который руководит ею.

Кроме того, в письме девушка упоминает компании Amazon, Google.

Добавим, что под облачными услугами подразумевается фактически аренда технических мощностей у компании, которая их предоставляет. То есть клиент имеет возможность выполнять все операции на мощных серверах.

Ранее мы сообщали, что двое железнодорожников под Сумами голыми руками захватили вражеский БТР и двух оккупантов.

Также мы писали, как защитить себя при использовании мессенджеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
LITE
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине