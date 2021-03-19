Українка купила пакет гречки, але повечеряти не вдалося: там був "сюрприз"

Горожанка Тетяна Оніщук знайшла мертву мишу в пакеті з крупою.

"Добре, що я її не зварила на вечерю", — каже жінка. Вона відразу ж повернулася в магазин. "Вони також були вражені", - розповіла відвідувачка.

За словами активіста по захисту прав споживачів Максима Несміянова, миша в упакованому пакеті виявилася через недотримання санітарних норм.

"На підприємстві, можливо труїли мишей, але працювало підприємство. Миша потрапляла туди", - повідомив він.

Активіст каже звертатися зі скаргою безпосередньо до виробника.

"Він реально в цьому випадку винен, бо ціла упаковка. Її ніхто не прогризав. Якщо на складах є ще така партія, то її треба взяти, провести службове розслідування", — говорить Несміянов.

Цікаво, що не вдалося знайти хоч якусь інформацію про торгову марку у відкритому доступі. Директор компанії каже, що чує про таке вперше. Судячи з усього з магазину йому не дзвонили.

Жінка знайшла в пакет гречки мишу