UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинка купила пакет гречки, но поужинать не удалось: там был "сюрприз"

Автор: Людмила Жукова

В Кривом Роге женщина купила пакет гречки и обнаружила там грызуна. В пакете с крупой находилась мертвая мышь.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Горожанка Татьяна Онищук нашла мертвую мышь в пакете с крупой.

"Хорошо, что я ее не сварила на ужин", — говорит женщина. Она сразу же вернулась в магазин. "Они также были поражены", - рассказала покупательница.

По словам активиста по защите прав потребителей Максима Несмеянова, мышь в упакованном пакете оказалась из-за несоблюдения санитарных норм.

"На предприятии, возможно травили мышей, но работало предприятие. Мышь попадала туда", - сообщил он.

Активист говорит обращаться с жалобой сразу к производителю.

"Он реально в этом случае виноват, потому упаковка целая. Ее никто не прогрызал. Если на складах есть еще такая партия, то ее надо взять, повести служебное расследование", — говорит Несмеянов.

Интересно, что не удалось найти хоть какую-то информацию о торговой марке в открытом доступе. Директор компании говорит, что слышит о таком впервые. Судя по всему из магазина ему не звонили.

Женщина нашла в пакете гречки мышь

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, какими будут цены на продукты в Украине в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины продукты
Читайте также
7 лет оккупации Крыма: в сети показали дефицит товаров первой необходимости
Есть мучные изделия и не поправляться: раскрыт важный секрет
Прогноз погоды