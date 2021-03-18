Якими будуть ціни на продукти в Україні до 2021 року: що найбільше подорожчає

В Україні з початку року суттєво зросли ціни на продукти харчування. Подорожчання торкнулося багатьох товарів. І це не межа. Українські експерти розповіли, чому так відбувається, і що подорожчає в 2021 році найбільше.

Чому ціни ростуть?

Кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський пояснює, чому економічна криза викликала подорожчання продуктів в нашій країні.

"Неврожаї і економічна криза, викликана пандемією, призвели до дефіциту продовольства у світі. За прогнозами ООН у 2021 році, страждати від голоду буде понад 270 мільйонів осіб. Зростання цін на світових ринках збільшив експорт продовольства з України, особливо це стосується зернових і олійних культур. Це своєю чергою викликало підвищення цін на продукти на внутрішньому ринку. Зростають ціни на хліб, борошно, крупи. Ціни на масло б'ють рекорди. Зростання цін на зернові збільшило вартість м'яса і яєць", - розповів Хмелевський.

На подорожчання продуктів дуже сильно вплинуло збільшення вартості палива, газу та електроенергії, вважає експерт.

"Крім того, на подорожчання продовольства вплинуло подорожчання палива, газу та електроенергії. Особливо це стосується овочів і фруктів старого врожаю, які зберігаються в холодильниках. Чим довше зберігається продукція, тим більше доводиться платити за її зберігання. Очікується, що в травні стабілізуються ціни на яйця, молоко і м'ясо. Також у травні різко знизяться ціни на фрукти та овочі минулого врожаю, їх треба буде швидко реалізовувати. Однак ціни на борошно, крупи, олію, цукор будуть рости до нового врожаю", - впевнений Олександр.

Економічний експерт вважає, що восени ціни на сезонні продукти знизяться, але вони все одно будуть на порядок вище, ніж у 2020 році.

"Очікується, що протягом 2021 року ціни на продовольство можуть зрости в середньому на 50%. Особливо зростання може торкнутися борошна, круп, макаронних виробів, цукру, масла, яєць. У цих групах товарів за підсумками 2021 зростання цін може досягти 100% і вище. Уряд вже планує ввести регулювання цін на соціально значущі продукти. Однак, навряд чи таке регулювання принесе бажаний результат", - резюмував Хмелевський.

Вплив долара на ціни

Економічний експерт з Європейського аналітичного центру" Вадим Бардась вважає, що головною причиною зростання цін на продукти є доларова інфляція.

"У 2021 році очікується продовження м'якої монетарної політики як по відношенню до долару, так і гривні. Це вплине на загальні обсяги грошової маси в глобальній економіці та в Україні. Зокрема, враховуючи плани ФРС США з викупу іпотечних і казначейських зобов'язань, кількість долара в обігу збільшиться на 15%, а гривнева маса через зростання піраміди ОВДП додасть 18%. В результаті, Україна отримає імпорт доларової інфляції помноженої на зростання внутрішнього індексу споживчих цін", - повідомив Бардась.

За словами експерта, у 2021 році продукти в Україні подорожчають на 10-15%.

"Це приведе до збільшення загального рівня цін в економіці на 20-25%. Що стосується продовольчого сегменту, оскільки Україна є аграрною країною, то внутрішня пропозиція продовольства трохи послабить глобальну інфляційну хвилю і продукти харчування подорожчають на 10-15%. З них, деякі можуть подорожчати більше, залежно від погодних умов і вартості витрат виробництва окремого виду сільськогосподарського продукту", - резюмував експерт.