ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українка покинула доньку в московській поліклініці: нові подробиці скандалу

STYLERПодії    18.05.2019 - 13:32
Українка покинула доньку в московській поліклініці: нові подробиці скандалу
У поліклініці Москви українка залишила дочку – нові подробиці (колаж: РБК-Україна)

У дівчини, яка кинула свою 3-річну доньку у поліклініці, є ще 6-річний син

В поліклініці Москви кілька днів тому українка залишила власну дочку. 16 травня дівчинку знайшли у стінах лікарні. Після інциденту в мережі зібрали відомості про матір-зозулю, яка підкинула в поліклініку свою дитину. Про це повідомляє telegram-канал LIFE SHOT.

Як повідомляється, у знайденої дівчинки є 6-річний брат. Матері двох дітей всього 21 рік. Дівчинці на поточний момент близько трьох років (точний вік невідомий). Кілька днів їх мати зібрала речі і разом з меньшенькою поїхала зі свого будинку в місті Жмеринка Вінницької області (Україна) до 26-річного хлопця в Москву. А потім чомусь вирішила позбутися дитини. Нібито дівчині було дуже важко.

"Поліцейські знайшли її на орендованій квартирі. Всю розбиту і дуже пригнічену. Зараз вона в Слідчому комітеті", - повідомляється в каналі.

Українка покинула доньку в московській поліклініці: нові подробиці скандалу

поліклініці Москви українка залишила дочку – нові подробиці (фото: LIFE SHOT)

Ми писали, що в поліцію прийшла бабуся дівчинки, яку мати залишила в московській поліклініці. Вона готова її забрати. А от мати не готова — вона і залишила дитину. Спеціально. Бо вона заважала будувати відносини з новим чоловіком. Зозулю затримали, вона дає свідчення в ОВС.

До речі, психологам вдалося розговорити дівчинку - вона заговорила українською мовою. Дитина повідомила, що живе з татом і мамою і дуже хоче повернутися додому, але як звуть батьків, сказати так і не змогла.

Раніше повідомлялося, що зниклого 13 травня хлопчика поліція виявила в одному з медичних закладів Івано-Франківська. У лікарню він потрапив в стані алкогольної коми.

Раді рекомендують спростити отримання послуг при народженні дитини Довго катували: нові подробиці вбивства фермерів під Миколаєвом
Новини України Москвапреступлениям. Українка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся