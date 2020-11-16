Українець став найсильнішою людиною в світі, піднявши майже 540 кілограмів

Олексій Новіков підняв майже 540 кілограмів (фото: facebook.com.theworldsstrongestman)

Киянин Олексій Новіков отримав престижний спортивний титул

Киянин Олексій Новіков став найсильнішою людиною світу. Він підняв штангу вагою майже 540 кілограмів і отримав престижний спортивний титул у США. Зазначимо, що 24-річний українець побив рекорд, який встановили ще 37 років тому, у 1983 році. Спортсмен тоді підняв вагу на 2,5 кг менше, ніж Олексій Новіков.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.Ранок", Олексій став наймолодшим титулованим переможцем змагань стронгменів з 1984 року. Він другий український чемпіон і силач у світі після Василя Вірастюка.

Слід зауважити, що Олексій чотири рази ставав найсильнішою людиною України. Олексій зізнався, що у спорт пішов спочатку, щоб привернути увагу протилежної статі.

Наш спортсмен Олексій Новіков встановив світовий рекорд у тязі – 537,5 кг. Зазначимо, що змагання у Флориді проходили без глядачів через коронавірус.

World Strongest Man

1. Олексій Новіков (Україна);

2.Том Столтман (Великобританія);

3. Жан-Франсуа Карон (Канада).

24-річний українець став найсильнішою людиною в світі

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