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Плавець Романчук вдруге за вісім днів побив рекорд України

Будапешт, Вівторок 10 листопада 2020 09:59
Плавець Романчук вдруге за вісім днів побив рекорд України
Фото: Михайло Романчук (twitter.com/Len)
Автор: Вера Олейник

Досягнення встановлено на дистанції 400 метрів вільним стилем

Титулований український плавець Михайло Романчук встановив рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем. Попереднє досягнення також належало йому, встанолене на початку цього місяця.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Українець здобув перемогу на десятому етапі клубних змагань ISL (International Swimming League) у Будапешті (Угорщина), де він представляє італійську команду Aqua Centurions. Романчук піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу з результатом 3:38.93 хв.

Плавець вісім днів тому, 2 листопада, він проплив цю ж дистанцію за 3:39.63, що було на 0.04 секунди краще, ніж попередній рекорд країни.

Він оновив власне ж досягнення 2016 року, встановлене на Кубку світу у Токіо (Японія). Упродовж чотирьох років рекорд був 3:39.67.

Також Михайло Романчук є рекордсменом України на дистанціях 800 та 1500 метрів вільним стилем.

Нагадаємо, минулого року український плавець виграв золоту нагороду на етапі Кубка світу у катарській Досі. Результат Романчука також став рекордним.

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