Рекорд Сергія Бубки побито: він протримався 26 років

Арман Дюплантиіс побив рекорд Сергія Бубки (колаж РБК-Україна)

Шведський легкоатлет перевершив рекордний стрибок Сергія Бубки на 1 сантиметр

Шведський спортсмен Арман Дюплантіс (Armand "Mondo" Duplantis) встановив новий світовий рекорд зі стрибків з жердиною на відкритому повітрі.

Легкоатлет 17 вересня на змаганнях Римської Діамантової ліги подолав 6,15 м з другої спроби, побивши тим самим рекорд Сергія Бубки - 6,14 м - встановлений в італійському селищі Сестрієре у липні 1994 року.

Рекорд зі стрибків з жердиною, встановлений українцем, тримався 26 років.

Дюплантіс сьогоднішнім результатом блискуче завершує сезон цього року. Швед у 2019-му завоював "срібло" на чемпіонаті світу в Досі, передає Olympic Channel.

У лютому він побив світовий рекорд золотого медаліста 2012 року в Лондоні Рено Лавіллені, подолавши 6,17 метра в Торуні (Польща), а потім піднявся на 1 см ще вище в Глазго.

Відео: Арман Дюплантіс в Римі побив світовий рекорд Сергія Бубки та встановив новий

"Світовий рекорд - нарешті! Це так круто. Я так сильно хотів подолати ці 6,15 м... Усі продовжували говорити про це, це було великим "вантажем" на моєму плечі, і я відчуваю, що мав зробити це, щоб люди перестали ставити мені це питання. Коли я це зробив, це було більше полегшенням, ніж радістю", - поділився враженнями спортсмен.

Арман Дюплантіс побив рекорд Бубки зі стрибків з жердиною в Римі 17 вересня (фото: twitter.com/Diamond_League)

Нагадаємо, що раніше український стрибун побив рекорд Сергія Бубки - Владислав Малихін у 2017 році подолав висоту 5.70 метрів і побив національний рекорд України серед спортсменів U-20 на 15 сантиметрів.

Також ми розповідали про те, як 18-річна українка стала найкращою легкоатлеткою планети.