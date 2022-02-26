ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві обстріляли аеропорт"Жуляни". Снаряд влучив у житловий будинок (фото)

Новость на русском →
Київ, Субота 26 лютого 2022 09:00
У Києві обстріляли аеропорт"Жуляни". Снаряд влучив у житловий будинок (фото) У Києві снаряд влучив у житловий будинок
Автор: Людмила Жукова

У Києві російська армія обстріляла аеропорт"Жуляни". Снаряд влучив у житловий будинок.

Про це повідомляє Kyiv Live.

В результаті обстрілу зруйновано квартири в багатоповерхівці.

Повідомляється, що рятувальники зараз направляються на місце НП.

"У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок удару по столичній багатоповерхівці за адресою проспект Лобановського – ні. Проводиться евакуація.

У Києві обстріляли аеропорт&quot;Жуляни&quot;. Снаряд влучив у житловий будинок (фото)

У Києві обстріляли аеропорт&quot;Жуляни&quot;. Снаряд влучив у житловий будинок (фото)

У Києві обстріляли аеропорт&quot;Жуляни&quot;. Снаряд влучив у житловий будинок (фото)

У Києві обстріляли аеропорт&quot;Жуляни&quot;. Снаряд влучив у житловий будинок (фото)У Києві обстріляли аеропорт&quot;Жуляни&quot;. Снаряд влучив у житловий будинок (фото)У Києві обстріляли аеропорт&quot;Жуляни&quot;. Снаряд влучив у житловий будинок (фото)

Нагадаємо, що у Києві прозвучала повітряна тривога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога