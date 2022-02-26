У Києві обстріляли аеропорт"Жуляни". Снаряд влучив у житловий будинок (фото)
У Києві снаряд влучив у житловий будинок
У Києві російська армія обстріляла аеропорт"Жуляни". Снаряд влучив у житловий будинок.
Про це повідомляє Kyiv Live.
В результаті обстрілу зруйновано квартири в багатоповерхівці.
Повідомляється, що рятувальники зараз направляються на місце НП.
"У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди", - сказано в повідомленні.
За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок удару по столичній багатоповерхівці за адресою проспект Лобановського – ні. Проводиться евакуація.
Нагадаємо, що у Києві прозвучала повітряна тривога.