ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців попередили про нову схему шахраїв: як розводять людей

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 03 грудня 2021 22:03
Українців попередили про нову схему шахраїв: як розводять людей Колаж РБК-Україна: шахраї з новою "байкою" обманюють людей, збираючи пожертвування
Автор: Володимир Костирін

Українців попередили про черговий прийом шахраїв по "розводу" людей на гроші - зловмисники "натискають" на такі почуття, як співчуття і бажання надати допомогу, тим більше дітям. Так, аферисти взяли у свій арсенал нову байку про дитину в біді, і ходять по квартирах, збираючи допомогу "на лікування".

Про це передає видання Newsroom.

Про шахрайську схему розповіла мешканка Харкова, яка зіткнулася з подібним збором, не полінувалася перевірити "байку" і переконалася в її не правдивості.

За словами жінки, днями в під'їзді її будинку стала ходити невідома, яка дзвонила у квартири та пояснювала, що збирає гроші нібито на лікування 13-річного хлопчика.

"Вона обдзвонювала всі квартири і дуже швидко розповідала історію. Нібито буквально вчора двоє товаришів скинули дитину з даху сусідньої п'ятиповерхівки заради забави, і тепер йому необхідне лікування, оскільки нікого крім бабусі у хлопця немає", - каже харків'янка.

Коли сусіди стали скидатися і передавати жінці гроші, та брала суму і "щось записувала в листочок".

Після цього дівчина вирішила перевірити інформацію, яку озвучувала невідома. І з'ясувалося, що за названою їй адресою проживає абсолютно здорова дитина.

Також виявилося, що ані в "швидкій", ані в поліції подібних інцидентів не фіксували.

Зазначимо, що аферисти активно користуються тим, що найчастіше серце небайдужих швидше відгукується, якщо "фігурантом" стає дитина. Але насправді різноманітність байок і легенд, які використовують шахраї з метою натиснути на жалість людей - велика. Тому будьте пильні та, по можливості, перевіряйте інформацію.

Раніше повідомлялося, що під Черкасами шахрай придумав схему, яка йому дозволяла майже рік заправлятися за чужі бонуси на одній з АЗС.

Також ми писали, що в Україні шахраї під виглядом волонтерів крадуть у пенсіонерів гроші.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Схеми шахраїв
LITE
Стиль у спадок: зіркові мами, які прищепили донькам любов до моди
Стиль у спадок: зіркові мами, які прищепили донькам любов до моди