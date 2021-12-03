Українців попередили про нову схему шахраїв: як розводять людей
Українців попередили про черговий прийом шахраїв по "розводу" людей на гроші - зловмисники "натискають" на такі почуття, як співчуття і бажання надати допомогу, тим більше дітям. Так, аферисти взяли у свій арсенал нову байку про дитину в біді, і ходять по квартирах, збираючи допомогу "на лікування".
Про це передає видання Newsroom.
Про шахрайську схему розповіла мешканка Харкова, яка зіткнулася з подібним збором, не полінувалася перевірити "байку" і переконалася в її не правдивості.
За словами жінки, днями в під'їзді її будинку стала ходити невідома, яка дзвонила у квартири та пояснювала, що збирає гроші нібито на лікування 13-річного хлопчика.
"Вона обдзвонювала всі квартири і дуже швидко розповідала історію. Нібито буквально вчора двоє товаришів скинули дитину з даху сусідньої п'ятиповерхівки заради забави, і тепер йому необхідне лікування, оскільки нікого крім бабусі у хлопця немає", - каже харків'янка.
Коли сусіди стали скидатися і передавати жінці гроші, та брала суму і "щось записувала в листочок".
Після цього дівчина вирішила перевірити інформацію, яку озвучувала невідома. І з'ясувалося, що за названою їй адресою проживає абсолютно здорова дитина.
Також виявилося, що ані в "швидкій", ані в поліції подібних інцидентів не фіксували.
Зазначимо, що аферисти активно користуються тим, що найчастіше серце небайдужих швидше відгукується, якщо "фігурантом" стає дитина. Але насправді різноманітність байок і легенд, які використовують шахраї з метою натиснути на жалість людей - велика. Тому будьте пильні та, по можливості, перевіряйте інформацію.
Раніше повідомлялося, що під Черкасами шахрай придумав схему, яка йому дозволяла майже рік заправлятися за чужі бонуси на одній з АЗС.
Також ми писали, що в Україні шахраї під виглядом волонтерів крадуть у пенсіонерів гроші.