Українець з групою туристів опинився в печері Індії на карантині: застрягли на місяць

Громадяни України з різних причин опинилися в різних країнах на період введеного карантину через коронавірус. Деякі виїхали ще до розпалу епідемії та не змогли вчасно повернутися додому, деяким не вдалося обміняти або купити квитки, і вони опинилися у вимушених пастках, оскільки в більшості країн зупинено авіасполучення. В Україні змушені були посилити карантин і після кількох скандалів з туристами, голова МВС Арсен Аваков повідомив, що чартерних рейсів в інші країни поки не буде.

Кілька туристів з України, а також з Франції, Туреччини, США та Непалу довелося провести майже місяць на самоізоляції в печері в Індії. Мандрівники спочатку жили в готелі, але потім у них закінчилися гроші, і вони вирушили в одну з печер.

Поліція Індії виявила шість людей у печері біля міста Рішікеш, на півночі Індії.

"Вони проживали в печері з 24 березня. Поліція знайшла їх в неділю, 19 квітня, і вивезла звідти. Ми попросили їх ще на два тижні самоізолюватися, але вся група виявилася здоровою", - розповів у коментарі для CNN представник поліції штату Утаранчал Мукеш Чанд.

Туристи в Індії змушені були піти жити в печеру

Для того, щоб вижити, туристи розподіляли на купівлю їжі та необхідних предметів, всі гроші, що в них залишилися. Купувати продукти їм допомагав чоловік з місцевого населення.

Варто відзначити, що з 24 березня Індія повністю пішла на карантин, а штат Утаранчал закритий для в'їзду і виїзду з 20 березня у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Балі застрягли туристи, які відлетіли з України ще до початку пандемії.