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Волгоград подвергся ракетной атаке: под ударом завод по производству установок "Искандер-М"

05:15 27.06.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке?
aimg Эдуард Ткач
Волгоград подвергся ракетной атаке: под ударом завод по производству установок "Искандер-М" Фото: после ударов поднялись столбы дыма (t.me/mchs_official)
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Утром в субботу, 27 июня, россияне пожаловались на громкие взрывы в Волгограде. В городе, предварительно, атаковано одно из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Примерно в 03:50 (по киевскому времени) в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской, Самарской, а также в Татарстане.

Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты. Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.

OSINT-паблики уточняют, что, предварительно, под удар попал завод "Титан-Баррикады". Это одно из из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением.

В частности, предприятие производит пусковые установки, артсистемы, компоненты для ракетных комплексов, а именно "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

Данный завод с 2022 года находится под международными санкциями. Причина - производство вооружения для армии РФ.

Другие удары

Напомним, в начале этой недели, 22 июня, россияне жаловались на взрывы в Воронеже. Как в последствии оказалось, украинские военные атаковали ракетами Воронежский завод полупроводниковых приборов "Сборка".

Также мы писали, что 29 мая дроны атаковали в Волгограде один из крупнейших НПЗ в России - "Лукойл-Волгограднефтепереработка". На объекте возник пожар.

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