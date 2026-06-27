Волгоград подвергся ракетной атаке: под ударом завод по производству установок "Искандер-М"

Утром в субботу, 27 июня, россияне пожаловались на громкие взрывы в Волгограде. В городе, предварительно, атаковано одно из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Примерно в 03:50 (по киевскому времени) в пабликах стали писать, что для Волгоградской области существует ракетная опасность. Помимо этого, о ракетной опасности предупредили жителей Пензенской, Оренбургской, Самарской, а также в Татарстане.

Параллельно почти в это время в соцсетях появились кадры, на которых были запечатлены неизвестные ракеты. Также на некоторых видео было видно, что в Волгограде были прилеты, после чего поднимался столб дыма.

OSINT-паблики уточняют, что, предварительно, под удар попал завод "Титан-Баррикады". Это одно из из старейших и крупнейших предприятий Волгограда, которое занимается тяжелым машиностроением.

В частности, предприятие производит пусковые установки, артсистемы, компоненты для ракетных комплексов, а именно "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

Данный завод с 2022 года находится под международными санкциями. Причина - производство вооружения для армии РФ.