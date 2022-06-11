Як в Україні зареєструвати дитину, народжену в окупації

Зараз, поки триває війна, державна реєстрація народження проводиться будь-яким органом РАЦСу за зверненням одного або двох батьків, а також одного з родичів, друзів або іншої довіреної особи, в тому числі до органів місцевого самоврядування (виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад).

Реєстрація народження малюків на окупованій території

Якщо новонароджений був зареєстрований на тимчасово непідконтрольній українській владі території, батьки можуть звернутися до суду на вільній частині України у спрощеній процедурі та без сплати судового збору.

До переліку підстав для державної реєстрації народження дитини має бути рішення суду про встановлення факту народження, що підлягає негайному виконанню.

Що потрібно для реєстрації малюка

Звичними підставами для державної реєстрації народження є медичний висновок про народження та медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о).

Якщо з цим проблема, то може бути довідка довільної форми без печатки, яку видав медичний працівник при відсутності можливості заповнення медичного свідоцтва.

Підтвердженням факту народження дитини поза медзакладом наразі проводиться надавачами медичної допомоги шляхом заповнення лікарем медичного свідоцтва про народження (ф. № 103/о) після проведеного огляду породіллі та самого малюка.

"Звісно, такий огляд можливий, якщо в первинно-обліковій медичній документації жінки, в тому числі в електронній системі охорони здоров'я, наявні відомості, що підтверджують факт вагітності такої жінки", - зазначили в Мін'юсті.

Терміни реєстрації

Згідно з правилами Сімейного кодексу України, батьки повинні зареєструвати народження дитини протягом 1 місяця, але також вони мають право звернутися до відділу державної реєстрації РАЦСу в більш пізні терміни.

У період війни відповідальність за порушення місячного терміну - не застосовується.

Державна реєстрація народження здійснюється безплатно.