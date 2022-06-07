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Депортація та примусове переміщення в окупацію: як діяти у таких випадках

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 08:00
Депортація та примусове переміщення в окупацію: як діяти у таких випадках Фото: куди звертатися, якщо родича депортували чи вивезли в окупацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Від початку повномасштабної війни російські військові під приводом "евакуації" чи примусово вивезли на тимчасово окуповані території та за кордон безліч українців. У такому випадку потрібно звертатися у правоохоронні органи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Родичам людей, які були депортовані чи вивезені, перед зверненням варто зібрати якомога більше інформації. Особливо важливо знати обставини вивезення особи та її останнє місце перебування, а також те, коли людина останній раз виходила на зв'язок і в який спосіб.

При повідомленні органів влади про примусове переміщення людини потрібно вказати:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • дату народження;
  • контакти;
  • адресу місця проживання (реєстрації);
  • останнє відоме місце перебування, звідки людина була примусово переміщена.

Якщо про депортацію рідного Вам повідомила інша особа, також необхідно записати її особисті дані і місце поточного перебування.

У випадках, коли є фото чи відео, які підтверджують депортацію людини, їх треба негайно надіслати на електронну пошту Національного інформаційного бюро: nib.uncp.info@gmail.com.

Якщо ж депортована людина вийшла на зв'язок, дізнайтеся якомога більше інформації про її місцеперебування, стан здоров'я, наявність документів та засобів зв'язку. Порадьте зробити копії документів та надіслати їх рідними (навіть в електронному варіанті).

Також за кордоном при можливості варто звернутися до міжнародних організацій та дипломатичних відомств.

Куди повідомляти про примусове переміщення людини?

Національне інформаційне бюро:

  • номер "гарячої лінії" 1648;
  • +38(044) 287-81-65 для дзвінків з-за кордону;
  • чат-боти у Telegram і Viber;
  • заповнити Google-форму.

Офіс генерального прокурора: подати звернення на сайті.

Служба безпеки України: 0 800 501 482.

Подати звернення до Національної поліції: 102 або на сайті.

Нагадаємо, що в Україні оновили перелік громад, жителі яких мають право отримати від держави грошову компенсацію.

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