Субсидія за новими правилами: за що українців позбавлятимуть виплат

В Україні субсидію зможуть отримати у цьому опалювальному сезоні близько 3 мільйонів громадян, згідно з прогнозами Мінсоцполітики, але всіх заявників на допомогу перевірятимуть через Єдиний реєстр боржників, виявляючи порушників вимог. Чиновники пояснили, за які "проступки" позбавлятимуть виплат.

Про це йдеться в програмі "Економіка" на каналі " Україна 24 ".

За що можна залишитися без субсидії

У профільному міністерстві зазначають, що за новим механізмом оформити субсидії стало простіше, і для цього достатньо просто надіслати спеціальну заявку із зазначенням даних. Далі - справа за моніторингом і перевірками.

"Якщо людина пише: депозиту у мене немає, відбувається верифікація через банківські установи і відповідно потім з'ясовується, що у людини там депозит, людина надала недостовірну інформацію. На підставі цього субсидію можуть забрати та повернути до бюджету", - розповів заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

Домогосподарство позбавлять право на виплати, якщо серед членів сім'ї є людина із заборгованістю по сплаті аліментів.

Також не зможуть отримати субсидію ті, у кого борги за комуналку перевищили 20 неоподатковуваних мінімумів, тобто 340 гривень.

"Для того, щоб мати субсидію треба розрахуватися з попередніми боргами. Або їх реструктурувати", - говорить міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.