У Мінсоцполітики пояснили, хто може розраховувати на субсидію в 10 тисяч

В Україні субсидію вже оформили понад 2,5 мільйона громадян, і орієнтовно в цьому опалювальному періоді середній розмір допомоги складе близько 1900 - 2000 гривень на домогосподарство. Але деякі зможуть отримати набагато більше.

Про це 8 жовтня передали в прес-службі міністерства соціальної політики України.

У відомстві зазначили, що в окремих випадках житлові субсидії можуть сягати суми в 5,7 або 10 тисяч гривень.

Це стосується, в першу чергу, багатодітних сімей, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Куди звертатися для оформлення субсидії:

до представника територіальної громади або у ЦНАП,

до органу соціального захисту населення,

надіслати документи через "Укрпошту",

онлайн на сайті Мінсоцполітики (для цього потрібно мати електронні засоби ідентифікації - цифровий підпис).

У відомстві також звернули увагу, що питання виплат субсидій на оплату житлово-комунальних послуг знаходяться "на постійному особливому контролі уряду і керівництва міністерства соціальної політики". Й напередодні старту опалювального сезону вони проводять постійний моніторинг ситуації з нарахування таких пільг у регіонах.