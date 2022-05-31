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В Україні заборонять курити електронні сигарети в громадських місцях: де саме і коли

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Вівторок 31 травня 2022 21:33
В Україні заборонять курити електронні сигарети в громадських місцях: де саме і коли Фото: електронні сигарети не можна буде курити в громадських місцях (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні електронні сигарети були прирівняні до звичайних рішенням Верховної Ради у минулому грудні, і певні пункти закону - про заборону їх реклами та куріння в громадських місцях - повинні набрати чинності в різний час. Перша норма запрацює вже влітку.

Про це у вівторок розповіла народний депутат Лада Булах у своєму Facebook.

Висловилася про набрання чинності норм антитютюнового закону (№1978-ІХ) вона саме 31 травня, у Всесвітній день без тютюну, заснований Всесвітньою організацією здоров'я.

Так, вже з 11 липня запрацює норма про заборону куріння пристроїв для нагріву тютюну в певних місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами та кальянами, зазначила Булах.

"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо навіть, якщо ми їх не відчуваємо", - наголошує голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІДом та соціально небезпечними захворюваннями Комітету ВРУ з питань здоров'я нації.

Таким чином курити електронні сигарети (як і звичайні) буде заборонено:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального використання житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
  • на вокзалах і станціях;
  • на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Також забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

"Наступними набудуть чинності норми, які заборонять рекламу електронних сигарет та пристроїв для нагрівання тютюну та продаж сигарет та рідин до е-сигарет з ароматизаторами.", - додала нардеп.

Раніше повідомлялося, що в Україні дозволили тимчасовий продаж імпортних сигарет з маркуванням держав-членів ЄС.

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