В Украине запретят курить электронные сигареты в общественных местах: где именно и когда
В Украине электронные сигареты были приравнены к обычным решением Верховной Рады в прошлом декабре, и определенные пункты закона - о запрете их рекламы и курении в общественных местах - должны вступать в силу в разное время. Первая норма заработает уже летом.
Об этом во вторник рассказала народный депутат Лада Булах в своем Facebook.
Высказалась о вступлении в силу норм антитабачного закона (№1978-ІХ) она как раз 31 мая, во Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здоровья.
Так, уже с 11 июля заработает норма о запрете курения устройств для нагрева табака в определенных местах на уровне с сигаретами, электронными сигаретами и кальянами, отметила Булах.
"Безопасного курения не существует, любые табачные выбросы вредны для людей вокруг, даже если мы их не чувствуем", - подчеркивает председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИДом и социально опасными заболеваниями Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации.
Таким образом курить электронные сигареты (как и обычные) будет запрещено:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
- в помещениях объектов культурного назначения;
- в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и средств размещения граждан;
- в помещениях общежитий;
- на детских площадках;
- в местах общего использования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- на вокзалах и станциях;
- на остановках маршрутных транспортных средств.
Также запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.
"Следующими вступят в силу нормы, запрещающие рекламу электронных сигарет и устройств для нагрева табака и продажа сигарет и жидкостей к Е-сигаретам с ароматизаторами", - добавила нардеп.
Ранее сообщалось, что в Украине разрешили временную продажу импортных сигарет с маркировкой государств-членов ЕС.