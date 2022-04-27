В Україні тимчасово будуть продавати імпортні сигарети з маркуванням держав-членів ЄС

У квітні-травні частина міжнародних виробників тютюнових виробів починають імпортувати в Україну сигарети з країн ЄС. Це стало можливо завдяки відповідним законодавчим змінам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт асоціації "Укртютюн".

"Війна в Україні призвела до суттєвих перебоїв у виробництві тютюнових виробів, що вплинуло на безперервність їх постачання. Члени асоціації "Укртютюн" були вимушені частково або повністю обмежити випуск продукції на українських фабриках. Український ринок, потреби якого раніше покривалися шляхом внутрішнього виробництва, наразі став залежним від імпорту", - йдеться в заяві.

Щоб задовольнити споживчий попит та забезпечити надходження до держбюджету від акцизних зборів, Рада тимчасово, до закінчення воєнного стану, дозволила імпорт та продаж сигарет з фільтром та ТВЕНів з маркуванням держав-членів ЄС (включаючи мову написів на пачці). Відповідна постанова набрала чинності 15 березня.

"Такі тютюнові вироби позначаються українськими марками акцизного податку та містять інформацію про максимальну роздрібну ціну і дату виробництва. Крім того, на період дії воєнного та надзвичайного стану дозволяється використовувати акцизні марки, призначені для ТВЕН, також і для сигарет з фільтром", - додають в "Уктютюн".

Обіг імпортованих виробів з маркуванням держав-членів ЄС можливий не довше трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.

З актуальним переліком торгових марок, які імпортуються в Україну, можна ознайомитись, переглянувши інформацію про максимальні роздрібні ціни виробників та імпортерів підакцизних товарів на сайті ДПС України.