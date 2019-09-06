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В Україні заборонили популярний знеболюючий препарат

STYLERЖиття    06.09.2019 - 12:35
В Україні заборонили популярний знеболюючий препарат
В Україні заборонили популярний препарат (twitter.com/medlitepharmacy)

Препарат широко використовували в медичній практиці

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками прийняла рішення про заборону популярного знеболюючого препарату "Німесил". Під заборону потрапили всі серії цього препарату. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Препарат "Німесил" – нестероїдний протизапальний і знеболюючий препарат з розряду сульфаномидів. У медичній практиці застосовується як ефективний знеболюючий, протизапальний та жарознижувальний засіб, дії якого спрямовані на утримання ферменту циклоооксигенази, який відповідає за утворення простагландинів. "Німесил" відмінно справлявся з різним болем – зубним, суглобів і головним.

В Україні заборонили популярний знеболюючий препарат

Препарат "Німесил"

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками зазначила, що мова йде про препарат "Німесил" в гранулах для оральної суспензії, 100 мг/2 г у однодозових пакетах, серії 92176, виробництва Laboratori Guidotti S. p.A, Італія.

Вся ця серія маркирована польською мовою і офіційно на територію України цей препарат не ввозився. Тому було прийнято рішення забороноти всі серії препарату з цим дозуванням. Аптечним установам потрібно в зазначений законом термін вилучити препарат з реалізації і утилізувати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні заборонили популярні краплі для очей – названа причина.

А також розповідали про те, що в Україні хочуть заборонити бездумне використання антибіотиків у тваринництві.

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