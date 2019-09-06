ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине запретили популярный обезболивающий препарат

STYLERЖизнь    06.09.2019 - 12:35
В Украине запретили популярный обезболивающий препарат
В Украине запретили популярный препарат (twitter.com/medlitepharmacy)

Препарат широко использовали в медицинской практике

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла решение о запрете популярного обезболивающего препарата "Нимесил". Под запрет попали все серии этого лекарства. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Препарат "Нимесил" – нестероидное противоспалительное и обезболивающее лекарство из разряда сульфаномидов. В медицинской практике применяется как эффективное обезболивающее, противоспалительное и жаропонижающее средство, действия которого направлены на удержание фермента циклоооксигеназы, который отвечает за образование простагландинов. "Нимесил" отлично справлялся с различной болью – зубной, суставов и головной.

В Украине запретили популярный обезболивающий препарат

Препарат "Нимесил"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками указала, что речь идет о препарате "Нимесил" в гранулах для оральной суспензии, 100 мг/2 г в однодозовых пакетах, серии 92176, производства Laboratori Guidotti S.p.A, Италия.

Вся эта серия макирована на польском языке и официально на территорию Украины этот препарат не ввозился. Поэтому было принято решение запретить все серии лекарства с этой дозировкой. Аптечным учреждениям следует в указанный законом срок изъять препарат из реализации и утилизировать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине запретили популярные капли для глаз – названа причина.

А также рассказывали о том, что в Украине хотят запретить бездумное использование антибиотиков в животноводстве.

Должны принимать постоянно: Супрун рассказала про новшества в "Доступных лекарствах" В Украине запретили популярный препарат от болей в животе
Новости Украины медпрепаратылекарствазапрет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь