В Україні хочуть заборонити бездумне використання антибіотиків у тваринництві

У середу 4 вересня, об 11.00 в прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбулася прес-конференція "Обговорення петиції про заборону антибіотиків в сільському господарстві, ініційована брендом Епікур".

За словами керуючого акціонера компанії EPIKUR Олексія Коваленко, прихована небезпека від безконтрольного застосування антибіотиків в сільському господарстві набагато ближче ніж всі звикли думати.

За даними Всесвітньої організації охорони обсяг використовуваних у ветеринарії антибіотиків для продуктивних тварин, птиці і аквакультури на сьогоднішній день більш ніж в 2 рази перевищує обсяг лікарських засобів, що застосовуються в медицині.

Таке безконтрольне використання антибіотиків призвело до появи бактерій, стійких до антибактеріальних препаратів та передачі таких генів-переносників людині.

наприклад, вирощування курки з антибіотиками спрощує життя виробника: птах зростає швидше, більше важить і рідше хворіє. Це відчутно здешевлює виробництво, а ціна для споживача знижується.

Але коли курка їсть корм з вмістом антибіотиків, в її організмі формуються стійкі до антибіотиків бактерії. Разом з курятиною, як і з будь-яким іншим м'ясом, вирощених з використанням антибіотиків, вони потрапляють в людський організм.

З-за цих бактерій знижується імунітет, порушується обмін речовин, з'являється алергія, набряк, дерматит, дисбактеріоз та інші захворювання. Але найголовніше – розвивається стійкість до антибіотиків, коли вони просто перестають діяти.

На жаль, це загрозу посилено намагаються приховати фармацевтичне лобі і багато виробників. Але незважаючи на активний опір зацікавлених сторін ринку, ще в 2006 році Євросоюз виніс заборону на їх використання в тваринництві для профілактики та стимуляції росту.

«Усвідомлюючи це глобальну загрозу і маючи бажання щось змінити, з моменту заснування бренду Епікур і кількох років експериментів і проб, щоб виростити курку без застосування антибіотиків – ми йшли до цього моменту. Ми довели, виробництво без антибіотиків можливо!» - підкреслив Олексій Коваленко.

Саме тому він став ініціатором петиції про заборону використання антибіотиків у птахівництві, тваринництві, рибництві, рослинництві та молочної промисловості України.

«Ми показали суспільству, що така проблема є, і не тільки в Україні, вона давно у фокусі порядку денного всього світового співтовариства Й Україні слід приєднатися до цивілізованого світу і на своїй території також долучиться до вирішення цієї завдання. Компанія «Епікур» за два роки змогла отримати стійкі результати вирощування курячого м'яса без використання антибіотиків. Це реально, але вимагає зусиль, чіткої програми, великої волі компанії і дисципліни», – упевнений Олексій Коваленко.

Генеральний директор ПРАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» Аліна Сич впевнена: у виробництві продуктів харчування на перше місце завжди потрібно ставити здоров'я споживача.

«Розуміючи, куди рухаються основні світові тренди і стандарти нашої галузі, ми чотири роки тому почали працювати над програмою вирощування без антибіотиків. Виклик, який прийняла наша команда, дуже сміливий. Але вже сьогодні можна сказати, що ми впоралися із завданням і виробничі результати вирощування мінімально відрізняються від вирощування з застосуванням антибіотиків», – зазначила Аліна Сич.

Директор з розвитку і власник компанії «Сирион» Тетяна Ілларіонова звернула увагу на те, що наші діти можуть опинитися на межі екологічної катастрофи за продуктів, для виробництва яких застосовувалися антибіотики. В Україні ця тема не є топовою для ЗМІ, але в розвинених країнах – Нідерландах, Данії, Швеції – це те, чим «дихає» суспільство і те, на чому росте та розвивається молодь, відмовляючись від пластикових пакетів.

Проблема резистентності до антибіотиків дуже глибока, і вирішувати її потрібно на державному рівні.

«Необхідно вводити поетапні обмеження і вкрай важливо, щоб це контролювалося. Також потрібно дати інструменти і передові технології, які дозволять виробникові зберегти свою конкурентоспроможність», – зазначила Тетяна Ілларіонова.

Думка колеги повністю підтримує Олексій Коваленко. Він упевнений, антибіотикорезистентності потрібно вирішувати спільно – державі, суспільству і бізнесу!

«Ми зверталися в усі профільні відомства та міністерства з ініціативою та пропозицією допомоги. Прямої відмови на наші запити ми не отримували, але так чи інакше, навіть виконуючи свою частину роботи, багато виконавці сумнівалися в тому, що це коли-небудь буде затверджено з-за існування вкрай незацікавлених у цьому осіб. Саме тому ми самі ініціювали петицію, яка стане своєрідним тестом для нової влади і суспільства. Ми дуже сподіваємося, що тест буде пройдено. Прийняття цього рішення і його реалізація не вимагають величезних додаткових коштів з держбюджету, а користь вимірюється сьогоденням і майбутнім здоров'ям нації», – підсумував Олексій Коваленко.