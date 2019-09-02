В Україні заборонили популярні краплі для очей: усі деталі

В Україні заборонили популярні краплі для очей (фото: pixabay.com)

Під заборону потрапило застосування, зберігання і реалізація лікарського препарату

В Україні заборонили популярний препарат, який використовують при лікуванні різних офтальмологічних захворювань, "Арутимол" 0,25%. Згідно з розпорядженням, всю серію очних крапель необхідно знищити або повернути виробникові.

Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Арутимол" показаний до застосування при підвищеному внутрішньоочному тиску (очній гіпертензії); глаукомі (хронічній відкритокутовій глаукомі); а також глаукомі після видалення лінз (глаукомі при афакії).

В Україні заборонили популярні краплі для очей (фото: )

Відтепер реалізація, зберігання та застосування очних крапель не дозволяється. Під заборону потрапив "Арутимол", краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці. Виробник - Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина.

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