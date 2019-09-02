ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні заборонили популярні краплі для очей: усі деталі

STYLERЖиття    02.09.2019 - 11:15
В Україні заборонили популярні краплі для очей: усі деталі
В Україні заборонили популярні краплі для очей (фото: pixabay.com)

Під заборону потрапило застосування, зберігання і реалізація лікарського препарату

В Україні заборонили популярний препарат, який використовують при лікуванні різних офтальмологічних захворювань, "Арутимол" 0,25%. Згідно з розпорядженням, всю серію очних крапель необхідно знищити або повернути виробникові.

Про це повідомила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"Арутимол" показаний до застосування при підвищеному внутрішньоочному тиску (очній гіпертензії); глаукомі (хронічній відкритокутовій глаукомі); а також глаукомі після видалення лінз (глаукомі при афакії).

В Україні заборонили популярні краплі для очей: усі деталі

В Україні заборонили популярні краплі для очей (фото: )

Відтепер реалізація, зберігання та застосування очних крапель не дозволяється. Під заборону потрапив "Арутимол", краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці. Виробник - Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина.

До речі, нещодавно Уляна Супрун розповіла про користь настоянки глоду, а також про те, що виробників лікувальних настоянок змусять платити акциз на спирт.

Раніше ми також писали, що в Україні заборонили популярні знеболюючі ліки.

Моз розширив перелік безкоштовних ліків У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики
Новини України лекарства
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся