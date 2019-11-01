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У столиці Індії закрили всі школи через забруднення повітря

Новини » В світі     01.11.2019 - 15:50
У столиці Індії закрили всі школи через забруднення повітря
Ілюстративне фото (thehindu.com)

Школи будуть закриті до 5 листопада

У столиці Індії Нью-Делі до 5 листопада закрили всі школи через забруднення повітря надзвичайного рівня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Hindu.

Причиною надзвичайного забруднення повітря стало випалювання стерні (пожнивних решток колосових хлібів) для боротьби з бур'янами і шкідливими комахами.

"У зв'язку з підвищенням рівня диму в Делі в результаті спалювання стерні, забруднення зросло. Уряд вирішив, що всі школи в Делі будуть закриті до 5 листопада", - йдеться в заяві влади міста.

Також повідомляється, що влада оголосила план реагування для ліквідації високого забруднення повітря. До процесу залучили фахівців з охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії і Пакистані загинули понад 160 осіб під час повеней. Найбільше число жертв було зафіксовано в північному штаті Утар-Прадеш, де загинуло 111 осіб, 29 людей втратили життя в результаті стихії в східному штаті Біхар.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві зросло забруднення повітря у порівнянні з попереднім тижнем. Це пов'язано з метеорологічними умовами, які сприяли накопиченню шкідливих домішок у повітрі.

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