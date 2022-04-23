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Окупанти вивозять чоловіків з Маріуполя для мобілізації в "армію ДНР"

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Маріуполь, Субота 23 квітня 2022 12:51
Окупанти вивозять чоловіків з Маріуполя для мобілізації в "армію ДНР" Фото: окупанти мобілізують чоловіків з Маріуполя (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти примусово вивозять чоловіків з Маріуполя. Після фільтрації їх мобілізують в "армію" так званої "Донецької народної республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Надходять повідомлення про посилення суцільної фільтрації чоловіків у приватному секторі Кальміуського і Лівобережного районів. Отримано перші підтвердження примусової мобілізації в "армію ДНР". Переважно молоді чоловіки до 40 років. Їх направляють у напрямку Донецька", - зазначив він.

За його словами, уточнюється інформація щодо кількості "мобілізованих" та їх подальшої долі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани влаштувати на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей примусову "мобілізацію".

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