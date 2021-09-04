В Україні злетять ціни на авто з США: названа причина

Чому автомобілі з США стануть дорожчими?

Справа в тому, що з 23 серпня цього року американська компанія Copart, яка працює у сфері проведення онлайн-аукціонів транспортних засобів, підвищила комісії на 100-110 доларів при покупці машин дорожче чотирьох тисяч доларів.

А у випадку автомобілів, ціна яких перевищує 15 тисяч доларів, зріс відсоток від вартості самого транспортного засобу.

Крім того, пише автомобільний ресурс "ТвояМАШИНА", компанії, що займаються перевезенням авто, побоюються загоряння електрокарів. Тому вони вимагають збільшення страхових виплат або підвищення тарифу, якщо перевозяться електромобілі.

Крім цього, подорожчання нових і вживаних автомобілів з США експерти пов'язують також з дефіцитом мікрочіпів і наслідками карантинних обмежень через пандемію коронавірусу в усьому світі.

Зазначимо, що американські машини досі користуються популярністю серед українців. Вся справа - в їх ціні. Економія на покупці авто з США може досягати 30-50%.

Однак слід бути готовими і до того, що машини, які прибули, побували в ДТП.