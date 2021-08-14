Як не стати жертвою шахраїв при продажу або купівлі авто: найвідоміші схеми

Продаж і покупка автомобіля може бути пов'язана з великим ризиком. Суми таких операцій дуже великі, тому шахраї використовують різні хитрощі, щоб обдурити клієнта. До того ж клієнти часто знаходяться в сильному емоційному збудженні, що значно знижує почуття обережності та уважність.

Перекупник

На ринку України вже давно існують перекупники, які часто намагаються нав'язувати клієнтам на вторинному ринку відверто погані автомобілі. Зараз з'явилися інші фахівці – автопідбірники. Вони перевіряють авто і повідомляють клієнту, варто здійснювати покупку чи ні. Деякі перекупники стали автопідбірниками. Потрібно бути обережніше та уважніше - перекупники удають, що намагаються допомогти та стараються для клієнта, але за фактом вони хочуть продати "вбиту" машину та отримати свій прибуток, як від продавця, так і від покупця. Перш ніж зв'язуватися з будь-яким посередником, перевірте про нього відгуки, пошукайте рекомендації, дізнайтеся, як давно він працює на ринку.

Покупець з іншого міста

Найпростіша схема, з якою часто стикаються продавці автомобілів. Потенційний покупець дзвонить з іншого міста і просить назвати саму мінімальну ціну за машину, щоб розуміти, чи варто їхати з іншого міста. Після озвученої суми покупець приїжджає на огляд і намагається збити ціну ще більше, оскільки шукає в машині недоліки й з виглядом експерта тисне на продавця. При такій схемі можна позбутися серйозної суми за свою машину, якщо вчасно не сказати такому клієнту "ні".

Автомотлох

Ще одна популярна схема при продажу авто. Приїжджає кілька різних компаній на огляд машини, поспіль. І всі стверджують про серйозні проблеми з автомобілем. Наприклад, що було вирізано і переварено крило машини. Така схема спрямована на те, щоб максимально збити ціну на машину. Після третього або п'ятого такого покупця, власник машини починає вірити, що з авто щось не так. Через деякий час до нього приїжджає клієнт з пропозицією забрати машину, але зі знижкою в 1000 доларів і людина віддає, не замислюючись.

Поспіх

Цей прийом використовують частіше при покупці авто. Ви приїхали за машиною, і продавець бачить, що авто вам сподобалося. Він починає розповідати, що сильно поспішає, ще багато оглядів, важливих справ. Якщо ви не встигли ретельно оглянути автомобіль, але вирішили, що хочете його, то гарантовано потрапите на гроші. У перекупів, наприклад, є історії, які вони розповідають покупцям протягом 10-15 хвилин для відволікання людини від автомобіля. Не варто поспішати при огляді авто, виділіть на це мінімум 40 хвилин. Якщо є фальш або брехня - ви зможете це помітити.

Як не стати жертвою шахраїв при продажу або купівлі авто