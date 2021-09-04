В Украине взлетят цены на авто из США: названа причина

Почему автомобили из США станут дороже?

Дело в том, что с 23 августа этого года американская компания Copart, которая работает в сфере проведения онлайн-аукционов транспортных средств, повысила комиссии на 100-110 долларов при покупке машин дороже четырех тысяч долларов.

А в случае автомобилей, цена которых превышает 15 тысяч долларов, вырос процент от стоимости самого транспортного средства.

Кроме того, пишет автомобильный ресурс "ТвояМАШИНА", компании, занимающиеся перевозкой авто, опасаются возгорания электрокаров. Поэтому они требуют увеличения страховых выплат или повышения тарифа, если перевозятся электромобили.

Помимо этого, подорожание новых и б/у автомобилей из США эксперты связывают также с дефицитом микрочипов и последствиями карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса во всем мире.

Отметим, что американские машины до сих пор пользуются популярностью среди украинцев. Все дело - в их цене. Экономия на покупке авто из США может достигать 30-50%.

Однако следует быть готовыми и к тому, что прибывшие машины побывали в ДТП.