В Україні рекордно подорожчала яловичина: названі ціни і причина
Вартість яловичини на українському ринку б'є рекорди. На сьогоднішній день ціна м'яса досягає 255 гривень за кілограм. Причина стрімкого зростання цін - зменшення поголів'я великої рогатої худоби.
Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу на своїй сторінці в Facebook.
За роки незалежності України поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 88%, а з початку 2021 року - на 6,7%.
За даними Державної служби статистики України, станом на 1 жовтня 2021 року в країні налічується 3,1 млн голів (у тому числі 1,6 млн корів).
"Чисельність поголів'я великої рогатої худоби в Україні демонструє скорочення протягом багатьох років, що ставить під питання функціонування галузі в майбутньому", - йдеться в повідомленні.
Ціни на яловичину
Спочатку 2021 року середні ціни на вироби з яловичини продемонстрували наступне зростання (ціни станом на 25 жовтня):
- гуляш з яловичини подорожчав на 40% до 230,28 грн/кг;
- ребра - на 44% до 140,48 грн/кг;
- вирізка з яловичини - на 28% до 255 грн/кг.
Цікаво, що середньостатистичний українець за рік споживає 53,8 кг м'яса, 15% з якого - яловичина. При цьому зі зростанням цін на м'ясо цей відсоток в майбутньому може зменшитися.
Інфографіка (facebook.com/UkrainianAgribusinessClub)
Нагадаємо, в Україні значно скоротилося виробництво яєць і це негативно позначиться на цінах.
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