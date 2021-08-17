В Україні подешевшає соняшникова олія: коли чекати падіння ціни

Про це повідомля ють на офіційному сайті Міністерства економіки України.

У липні внутрішній ринок з відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на маслі в кінці минулого місяця знизився на 10%. Але замість цього вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату на 13 серпня вона знизилася всього на 1,3% в порівнянні з початком місяця.

Мінекономіки зазначає, що індекс FAO потребує коригування, оскільки базується на п'яти олійних культурах і високу питому вагу там становить пальмова олія. Але попри це існують можливості для зниження вартості цього соціального для України продукту.

На нараді з представниками олійного ринку та центральними органами виконавчої влади обговорювалися заходи, які дозволять значно знизити вартість "соціальних" сортів рослинної олії до кінця серпня.

Нагадаємо, що хоча Україна і є експортером майже 50% соняшникової олії на світовому ринку, з початку року продукт в нашій країні подорожчав приблизно на 60%.

Чим корисна соняшникова олія

Завдяки високому вмісту олеїнової кислоти (15-75% складу) соняшниковій олії приписують гіпохолестеринемічний ефект – тобто продукт здатний знижувати рівень холестерину в крові. Крім того, вона покращує травлення і нормалізує обмін речовин, підтримує імунітет.