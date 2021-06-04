В Україні злетіли ціни на квартири: чи варто вкладатися у нерухомість

Киянин Дмитро розповів, що нещодавно придбав квартиру у житловому комплексі. Спочатку його двокімнатна квартира у новобудові коштувала 60 тисяч доларів. Проте вже за рік додала у ціні ще близько десяти.

За статистикою протягом останнього року ціни на нерухомість у найбільших українських містах збільшились від 6% до 12%.

Економіст Олег Пендзин запевняє, зростання ціни - це явище тимчасове. Усе залежить від української економіки.

"Я б не був на стільки впевнений у неухильності зростання ціни на все життя і назавжди. Вона знову буде достатньо жорстко прив’язана до подій в українській економіці. Якщо ми не будемо швидко виходити з кризи, вона зупиниться або навіть відкотиться", - каже він.

Чи зростатиме ціна далі?

Нині, у столичних новобудовах, ціна за один квадратний метр коливається від тисячі до двох тисяч доларів.

Експерт Олександр Болотян впевнений, що ціни на нові квартири зростатимуть.

"На вторинному, наприклад, нерухомість в розрізі 19-20 років не дуже змінилася. Тому є сенс її купувати вже. Немає потреби чекати вигідної ціни", - радить він.

Окрім того, ціни двокімнатних та трьохкімнатних квартир. Натомість разом із ціною зростає попит на однокімнатні. Найпопулярніший варіант таких - це площа до 40 квадратів у спальному районі. Ще торік у столиці така коштувала у середньому 35 тисяч доларів, але зараз просять 40.

Чи варто вкладатися у нерухомість?

За словами експертів, перед тим як купувати житло у новобудовах, і на вторинному ринку, необхідно відразу визначитися – чи будете продавати його у найближчому майбутньому. Якщо так, то варто особливо уважно варто дивитися на інфраструктуру навколо. Торгові центри, транспорт та зелені зони – з роками лише підвищать ціну квадратних метрів.

Додамо, що у Львові квартири коштували 27-30 тисяч, а зараз - близько 32 тисячі. У Дніпрі вартість зросла від 25 до 28 тисяч доларів.