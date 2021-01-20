Як змінилися ціни на житло в Україні за рік: дані Держстату

Фото: Лівий берег (Віталій Носач, РБК-Україна)

Житло дорожчає швидше інфляції

В IV кварталі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат.

За даними статистичного відомства, за рік ціни на квартири на первинному ринку виросли на 6,1%, на вторинному - на 9,7%.

За рік однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 7,2%, на вторинному - на 9,8%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 4,5%, на вторинному - на 10,0%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 7,7%, на вторинному - на 9,4%.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2020 рік по Україні зросла на 5,5% з 33701 до 3 903 гривень. На першому місці за вартістю оренди місто Київ - 7624 гривень. Далі йдуть Одеська область (5029 гривень), Харківська (4862 гривень) і Львівська області (4776 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.