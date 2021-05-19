Квартири знімають з продажу. Через що в Києві стало складніше купити житло

Попит на нерухомість на вторинному ринку в Києві перевищує пропозицію. Одно - і двокімнатних квартир в будинках, побудованих після 2000 року, недалеко від станцій метрополітену в продажу залишилося мало.

Продавці знімають ліквідні об'єкти з продажу, чекаючи зростання цін восени на 10-15%.

Ринок пожвавився

У січні-квітні кількість угод купівлі-продажу житла на вторинному ринку нерухомості Києва зросла на 5-7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, говорить президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта. Найбільше покупців цікавили одно - та двокімнатні квартири площею до 50 кв м.

"У сегменті трьох-і багатокімнатних квартир під час квітневих локдаунів попит знизився на 10-15%, а в деяких містах і до 20%. Однак травневе ослаблення карантину сприяє реалізації відкладеного попиту. З початку травня, в порівнянні з початком квітня, кількість угод в залежності від площі і локації житла зросла на 3-5%", - розповів експерт.

Цього року спостерігається нехарактерна для ринку нерухомості тенденція. Якщо в попередні роки найактивніше покупці купували найдешевші квартири - "гостинки" і "хрущовки", які розташовані в спальних районах міста і коштували 25-30 тисяч доларів, то зараз спостерігається інша ситуація. Олег Карлінський каже, що більшість покупців цікавиться житловим фондом новіше - квартирами в будинках, які були введені в експлуатацію не пізніше 2000 року, розташованими в пішій доступності від станцій метрополітену. Тоді як "хрущовки" майже не користуються попитом.

Уподобання покупців змінилися після кількох локдаунів, кажуть ріелтори. Місяці, проведені у квартирі з застарілими комунікаціями, різко змінили вимоги до житла. Зараз великим інтересом користується житло у відносно нових будинках, зокрема, однокімнатні квартири площею 40 кв. м, однак такого житла у продажу недостатньо, щоб задовольнити попит покупців. "Ми намагаємося знайти житло за запитом клієнтів, але пропозицій дуже мало", - говорить Карлінський.

Власники квартир знімають житло з продажу в очікуванні подальшого зростання цін. "У інших об'єктах, перш за все тих, що користуються підвищеним попитом, ціни можуть зрости на 5-7%, а до кінця літа не виключено, що в сегменті 1 -, 2-кімнатних квартир, враховуючи стан самого житла і локацію, зростання цін може перевищити в середньому 10%", - підсумував Юрій Піта.

За останній рік ліквідне житло в столиці вже подорожчало на 15-20%. За останні кілька місяців на київському ринку нерухомості сформувався відкладений попит, а також з'явилися інвестори, які купують квартири для їх подальшого перепродажу або здачі в оренду.

Регіони ростуть

Кількість угод зростає не тільки в Києві, але і в інших великих українських містах. Наприклад, у Луцьку за чотири місяці цього року продажі житла зросли в середньому на 10% у порівнянні з січнем-квітнем минулого року. Найбільшим попитом в обласному центрі користуються бюджетні квартири - "одинички" і "двушки", в тому числі і в будинках радянської епохи (так звані "чешки").

У Чернігові в першому кварталі 2021 року в порівнянні з таким же періодом минулого року, за даними АСНУ, кількість угод зросла в середньому в 1,5 рази. У місті найбільшим попитом користується малогабаритне житло, а саме 1 - і 2-кімнатні квартири. Головна причина такої популярності, на думку експертів, полягає в надмірно високих комунальних платежах, які не спонукають покупців до придбання великих за площею квартир.

В Одесі, як і в Києві, каже голова Одеського регіонального відділення АСНУ Ольга Архипова, одно - і двокімнатні квартири в новому житловому фонді з якісним ремонтом за рік подорожчали до 10-15%. Тоді як квартири в будинках "радянської забудови", навпаки, дешевшають. Продажі в січні-квітні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 20%, уточнила експерт. "Зараз можна говорити, що Одеський вторинний ринок знаходиться в доковідному стані. Ринок повністю оговтався від карантинного року", - запевняє Архипова.