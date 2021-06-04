В Украине взлетели цены на квартиры: стоит ли вкладываться в недвижимость

Киевлянин Дмитрий рассказал, что недавно приобрел квартиру в жилом комплексе. Сначала его двухкомнатная квартира в новостройке стоила 60 тысяч долларов. Однако уже через год прибавила в цене еще около десяти.

По статистике в течение последнего года цены на недвижимость в крупнейших украинских городах выросли от 6% до 12%.

Экономист Олег Пендзин уверяет, рост цены - это явление временное. Все зависит от украинской экономики.

"Я бы не был на столько уверен в неуклонности роста цены на всю жизнь и навсегда. Она снова будет достаточно жестко привязана к событиям в украинской экономике. Если мы не будем быстро выходить из кризиса, он остановится или даже откатится", - говорит он.

Будет ли расти цена дальше?

Сейчас, в столичных новостройках, цена за один квадратный метр колеблется от тысячи до двух тысяч долларов.

Эксперт Александр Болотян уверен, что цены на новые квартиры будут расти.

"На вторичном, например, недвижимость в разрезе 19-20 лет не очень изменилась. Поэтому есть смысл ее покупать. Нет нужды ждать выгодной цены", - советует он.

Кроме того, цены двухкомнатных и трехкомнатных квартир. Зато вместе с ценой растет спрос на однокомнатные. Самый популярный вариант таких - это площадь до 40 квадратов в спальном районе. Еще в прошлом году в столице такая стоила в среднем 35 тысяч долларов, но сейчас просят 40.

Стоит ли вкладываться в недвижимость?

По словам экспертов, перед тем как покупать жилье в новостройках, и на вторичном рынке, необходимо сразу определиться – будете ли продавать его в ближайшем будущем. Если да, то стоит особенно внимательно смотреть на инфраструктуру вокруг. Торговые центры, транспорт и зеленые зоны – с годами лишь повысят цену квадратных метров.

Добавим, что во Львове квартиры стоили 27-30 тысяч, а сейчас - около 32 тысячи. В Днепре стоимость выросла от 25 до 28 тысяч долларов.