Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі: де дешевше

Ціна продукти є найактуальнішою темою для тих, хто планує переїхати з України до Польщі. Тому що продукти є найбільшою щоденною витратою кожного.

Які ціни на продукти - читайте в нашому матеріалі нижче .

Так, у популярних супермаркетах Польщі ціни приблизно однакові. Тому пропонуємо ознайомитись із середньою вартістю продуктів, без акційних пропозицій чи знижок у Польщі та Україні.

Ціна на овочі та фрукти (за кілограм)

Томати – 3,49 зл/ 30 грн;

Морква – 3,99 зл/ 20 грн;

Виноград – 6,99 зл/ 65 грн;

Кавуни – 2,99 зл/ 27 грн;

Нектарини – 5,99 зл/ 75 грн;

Яблука – 1,49 зл/ 24 грн;

Дині – 5,99 зл/ 35 грн;

Апельсини – 4,99 зл/ 35грн.

М'ясо та риба (за кілограм)

Курячі крильця – 6,49 зл/ 70 грн;

Фарш свинний – 4,99 зл/ 95 грн;

Курячі стегна – 4,99 зл/ 68 грн;

Свинні лопатки – 7,99 зл/ 120 грн;

Філе індика – 17,99 зл/ 150 грн;

Філе свіжого лосося – 4,99 зл/ 480 грн;

Форель свіжа – 2,59 зл/ 180 грн.

Інші продукти

Молоко – 1,99 зл/ 25 грн за 1 літр;

Сметана – 6,39 зл/ 24,50 грн;

Яйця – 11,99 зл/ 77 грн за 30 штук;

Масло – 3,49 зл/ 50 грн за 200 грамів;

Кава у зернах – 34,99 зл/ 110 грн за 1 кілограм;

Гречка – 2,99 зл/ 52,99 грн за 400 грамів;

Сік апельсиновий – 3,99 зл/ 36 грн за 1 літр.

Окрім того, не варто забувати, що середня заробітна плата в Польщі вища: 4,5 тис. злотих - 33 тис. грн.

Також, якщо взяти середньоєвропейські ціни, то продукти в Польщі одні з найдешевших. Це країна широких можливостей із доступними для проживання цінами.