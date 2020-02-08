В Україні зростуть соціальні виплати: хто отримає надбавку

Соцвиплати в Україні зростуть починаючи з 1 березня 2020 року. Про це повідомив Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування. Так збільшено допомогу по безробіттю. Особи, яким виплати призначаються з урахуванням страхового стажу, тепер будуть мінімально отримувати 1 800 гривень.

Для українців, виплати яким призначаються без урахування страхового стажу, мінімальна допомога по безробіттю зросте до 650 гривень.

В службі зайнятості також зазначили, що розмір максимальної допомоги з безробіття залишиться на колишньому рівні - 8 408 гривень. При цьому розмір цієї соцвиплати встановили 1 грудня 2019 року.

Уряд має намір направити в цьому році 1,2 млрд гривень на реалізацію активних програм сприяння зайнятості. Варто зазначити, що в 2019 році на ці видатки було виділено 734 млн гривень.

Нагадаємо, що пенсіонерам в Україні тричі підвищать виплати. Це відбудеться в результаті індексації, а також підвищення мінімальних виплат, яке пройде в два етапи. Перше підвищення відбудеться в березні, друге - в липні.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні кардинально зміниться Трудовий кодекс. Відбудеться перехід з трудового права на договірне трудове право. Також змінюється порядок звільнення працівника.