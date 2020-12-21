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В Україні знову зростуть аліменти на дітей: коли це станеться

Понеділок 21 грудня 2020 11:37
В Україні знову зростуть аліменти на дітей: коли це станеться
Перегляд аліментів пов'язаний із збільшенням прожиткового мінімуму (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні підвищаться аліменти на дітей. Це пов'язано із зростанням прожиткового мінімуму, відповідно виплати на дитину зростуть. Це вже відбулося з 1 грудня, і в січні та лютому підвищення не буде. Але це відбудеться 1 липня, коли знову підвищиться прожитковий мінімум.

Зазначимо, сімейний кодекс України (ч. 2 ст. 182) передбачає різні розміри аліментів на дітей, які повинні бути визначені рішенням суду. Зокрема, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину повинна становити не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

З 1 грудня в Україні встановлено такий прожитковий мінімум:

Для дітей до 6 років – 1921 гривня

Для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень

Загальний показник – 2189 гривень

Відповідно, мінімальні аліменти з 1 грудня в Україні повинні складати:

Для дітей до 6 років – 960,50 гривень

Для дітей від 6 до 18 років – 1197,50 гривні.

Відповідно, мінімальні аліменти з 1 липня в Україні повинні складати:

Для дітей віком до 6 років-2013 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років - 2510 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у грудні українці отримають підвищені пенсії.

А також розповідали про те, що у 2021 році в Україні планують підвищити виплати сім'ям з дітьми.

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