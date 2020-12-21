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В Украине снова вырастут алименты на детей: когда это произойдет

Понедельник 21 декабря 2020 11:37
В Украине снова вырастут алименты на детей: когда это произойдет
Пересмотр алиментов связан с увеличением прожиточного минимума (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине повысятся алименты на детей. Это связано с ростом прожиточного минимума, соответственно выплаты на ребенка возрастут. Это уже произошло с 1 декабря, и в январе и феврале повышения не будет. Но это произойдет 1 июля, когда снова повысится прожиточный минимум.

Отметим, семейный кодекс Украины (ч. 2 ст. 182) предусматривает различные размеры алиментов на детей, которые должны быть определены решением суда. В частности, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

С 1 декабря в Украине был установлен такой прожиточный минимум:

Для детей до 6 лет – 1921 гривна

Для детей от 6 до 18 лет – 2395 гривен

Общий показатель – 2189 гривен

Соответственно, минимальные алименты с 1 декабря в Украине должны составлять:

Для детей до 6 лет – 960,50 гривен

Для детей от 6 до 18 лет – 1197,50 гривны.

Соответственно, минимальные алименты с 1 июля в Украине должны составлять:

Для детей в возрасте до 6 лет-2013 гривен;

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2510 гривен.

Кстати, с 1 июля прожиточный минимум составит 2294 гривны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в декабре украинцы получат повышенные пенсии.

А также рассказывали о том, что в 2021 году в Украине планируют повысить выплаты семьям с детьми.

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