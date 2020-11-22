Підвищення пенсій у грудні: які надбавки отримають українці

Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

У грудні піднімуться мінімальні пенсійні виплати в Україні

Пенсії в Україні будуть підвищуватися заплановано у грудні 2020 року. Мінімальні виплати збільшаться до 1769 гривень. Також варто очікувати збільшення тим, у кого немає стажу 30-35 років і хто не отримає доплат у вересні.

Як розповів радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір в ефірі одного з українських телеканалів, у грудні мінімальна пенсія підніметься з 1712 гривень до 1769 гривень. Це пов'язано з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму, пише УНН.

"Це підвищення пенсії отримали ті, хто має страховий стаж 30-35 років, відповідно, жінки та чоловіки. І у яких пенсія менш як 2000 грн. Відповідно, до 2000 у них було підвищення. У грудні підвищення прожиткового мінімуму з 1712 до 1769 гривень і, відповідно, та категорія, яка підвищення отримала в вересні, вона не підпадає під це підвищення в грудні, тому що це ті, хто має стаж менше. Крім підвищення мінімальної пенсії. Крім того, крім підвищення мінімальної пенсії, відповідно, буде підвищення надбавок та підвищень, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму", - пояснив Шамбір.

Він додав, що якщо пенсіонер має надбавку, то вона автоматично також підвищиться.

"Наскільки мінімальна пенсія підвищується? З 1712 до 1769 грн. І якщо, наприклад, учасник бойових дій має надбавку до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, то таке ж відповідне підвищення він отримає з грудня-місяця, тобто, 25% цього зросте... зростатиме і максимальна пенсія, тому що максимальна пенсія - 10 прожиткових мінімумів. Тобто, відповідно, з грудня вона також зросте", - дав роз'яснення радник міністра.

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