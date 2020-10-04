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Apple запатентувала екран, який буде відновлюватися від пошкоджень

Купертіно , Неділя 04 жовтня 2020 08:45
Apple запатентувала екран, який буде відновлюватися від пошкоджень
Фото: магазин Apple (pixabay com)
Автор: Максим Зайченко

Бюро по патентах і товарних знаків США оприлюднило патентну заявку Apple на "самовідновлюваний екран". Це має бути пристрій у вигляді телефону або планшета з гнучким екраном, який може відновлюватися від подряпин або інших пошкоджень.

Про це повідомляє Patently Apple.

Згідно з патентом, шар покриття дисплея може містити шар еластомеру в гнучкої області шару покриття екрану для підвищення гнучкості.

"Під час роботи електронного пристрою на покривному шарі дисплея електронного пристрою можуть з'явитися подряпини або вм'ятини. Для поліпшення зовнішнього вигляду бажано мінімізувати наявність подряпин і вм'ятин. Щоб зменшити кількість пошкоджень, покривний шар дисплея може містити шар самовідновлюваного матеріалу", - йдеться в повідомленні.

Відновлення дисплея від пошкоджень може відбуватися в шарі самовідновлюваного матеріалу без підказки, наприклад, матеріал покриття може заповнити вм'ятину навіть без зовнішнього втручання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple може навчити голосового помічника Siri розмовляти українською. На сьогодні голосовий помічник підтримує ряд мов, але не українську.

Також РБК-Україна писало, що Apple на вересневій презентації представила нове покоління розумних годинників і планшетів iPad.

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