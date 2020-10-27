Субсидії в опалювальному сезоні: порядок нарахування та перевірка одержувачів

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У разі помилок у декларації про доходи одержувачів можуть позбавити субсидій

У цьому році у зв'язку з карантином і епідеміологічним зонуванням в Україні з'явилися особливості при призначенні субсидій. Також будуть перевіряти, чи правильно вказані доходи.

Про це заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Понад 2,5 млн домогосподарств є в системі отримання житлових субсидій. Було прийнято рішення про те, що всім, хто отримував субсидії в минулому опалювальному періоді, на наступний сезон її продовжать автоматично", - сказав Музиченко.

За його словами, українцям, які претендують на субсидії, не потрібно нікуди звертатися за умови, що сталося якихось змін у складі домогосподарства. Якщо ж виникли проблеми, то можна поштою надіслати заяву та довідку про доходи, або в онлайн-режимі заповнити заявку, або самостійно звернутися в органи соцзахисту. Під час візиту слід враховувати, в який карантинній зоні знаходиться той чи інший населений пункт. Документи розглядають протягом десяти днів.

Заступник міністра повідомив, що в цьому році одержувачів субсидій будуть перевіряти: чи правильно вказали доходи. Це може позбавити права на субсидію. Тому будуть припинені виплати тим, хто не подав документи або приховав певні доходи або надходження.

У Мінсоцполітики не очікують істотного скорочення одержувачів субсидій.

"При розрахунку проекту державного бюджету на 2021 було запропоновано 36 млн гривень. Це відповідає умовам, в яких ми рахували витрати. Якщо відбудеться збільшення цін або тарифів, то цю цифру будемо переглядати", сказав чиновник.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав у проекті державного бюджету на 2021 рік видатки на субсидії суму 36,6 млрд грн. Це на 6,9% (на 2,7 млрд грн) менше, ніж у 2020 році (39,3 млрд грн).

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зменшення видатків на житлові субсидії в проекті держбюджету на 2021 рік викликано падінням потреби людей. Як зазначив міністр, "субсидії рахуються відповідно до можливостей громадян їх отримувати".