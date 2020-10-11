ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Сумах через "червону зону" школи переводять на дистанційне навчання

Суми, Неділя 11 жовтня 2020 18:23
У Сумах через "червону зону" школи переводять на дистанційне навчання
Фото: учні у масках на уроці (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумах через потрапляння міста до "червоної зони" карантину вирішили перевести школи на дистанційне навчання. Дитячі садочки працюватимуть у спеціальному режимі.

Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради.

Школи перейдуть на дистанційний формат роботи з 12 жовтня, щоб діти могли продовжити навчання до початку осінніх канікул.

Водночас виконком вирішив звернутися до Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням дозволити роботу громадського транспорту, але з обмеженнями щодо кількості пасажирів.

Однак виконком обмежив роботу приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення. У Сумах не проводитимуть посадку, але висадка пасажирів відбуватиметься. Обмеження почнуть діяти з 13 жовтня.

Рішення щодо роботи кафе, ресторанів, розважальних закладів, спортзалів та фітнес-центрів будуть ухвалювати 12 жовтня.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 жовтня, Держкомісія ТЕБ та НС віднесла Суми до "червоної зони" карантину через складну ситуацію з коронавірусом. До "червоної зони" також потрапило місто Канів.

Як писало РБК-Україна, у суботу в Сумах протестували підприємці з вимогою не закривати заклади після посилення карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство СумикарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся