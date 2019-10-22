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В Україні змінили правила видачі водійських прав

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 12:36
В Україні змінили правила видачі водійських прав
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

МВС спростило видачу прав та процедуру акредитації автошкіл

В Україні набули чинності нові правила видачі водійських прав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Головного сервісного центру МВС України.

Повідомляється, що зміни стосуються майбутніх водіїв та автошкіл і покликані знизити адміністративний контроль у сфері підготовки водіїв, спростити акредитацію закладів, а також повинні вдосконалити процедуру отримання і обміну прав.

Основні нововведення для водіїв

Основні нововведення, які стосуються процедури підготовки водіїв:

  • допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
  • практичний іспит здається в територіальному центрі МВС, в якому успішно здано теоретичний іспит;
  • термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 2-х років;
  • можливість фото- і відеофіксації під час здачі іспитів;
  • свідоцтво про закінчення автошколи у паперовому вигляді не видається, замість цього в електронному вигляді вноситься до Єдиного реєстру МВС.

Зміни для автошкіл

У взаємодії територіальних органів МВС з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі і інструктори з водіння зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також про транспортний засіб для практичного заняття.

Дана ініціатива дозволить запровадити моніторинг знань кожного слухача.

Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Зокрема, функцію акредитації передали регіональним сервісним центрам МВС, а сертифікати, видані після 5 липня 2016 року, вважаються безстроковими.

Зміни в процедурі отримання прав

Процедура оформлення водійського посвідчення також змінилася. Основні нововведення:

  • отримати або обміняти права неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;
  • в особливих відмітках водійського посвідчення передбачено внесення інформації про групу крові і резус-факторі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд може дозволити водіям для пересування по країні не мати при собі права.

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