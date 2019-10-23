В Україні запровадили нові правила видачі прав і підготовки водіїв: всі подробиці (фото)

Термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скоротили до 2 років
Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами, а свідоцтво про закінчення автошколи в паперовому вигляді більше не видаватиметься. Як йдеться на сайті Головного сервісного центру МВС, у взаємодії територіальних органів з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією.
Зазначається, що нововведення від постанови Кабміну № 320, що набрало чинності, стосуються, насамперед, майбутніх водіїв та автошкіл, і забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, що спрощують процедуру акредитації автошкіл і удосконалюють процедуру отримання і обміну водійського посвідчення.
Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами (Ілюстративне фото: РБК-Україна)
Основні нововведення, що стосуються процедури підготовки водіїв:
Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами (Фото: скрін zakon.rada.gov.ua)
Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів для надання сервісних послуг МВС з автошколами запроваджено електронний обмін інформацією. Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про час проведення теоретичних і практичних занять, а також транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практичне заняття.
Нормативними змінами також передбачено, що всі випускники, які закінчили навчання з підготовки водіїв в закладах професійно-технічної освіти, допускаються до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.
Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами (Фото: скрін zakon.rada.gov.ua)
Також була змінена процедура акредитації автошкіл. Функції акредитації установ від Головного сервісного центру МВС перейшли до регіональних сервісних центрів МВС.
Нововведення набрали чинності 19 жовтня:
"Постановою також передбачено, що сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 закладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС, вважаються безстроковими", - йдеться в повідомленні.
Водійські права в Україні видаватимуть за новими правилами (Фото: sputnik.by)